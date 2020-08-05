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فريق بغزة يعود لبطولة الدوري الممتاز بعد غياب 5 سنوات متتالية

05 آب / أغسطس 2020 10:23

فريق بغزة يعود لبطولة الدوري الممتاز بعد غياب 5 سنوات متتالية
فريق بغزة يعود لبطولة الدوري الممتاز بعد غياب 5 سنوات متتالية

عاد فريق نادي خدمات دير البلح لكرة اليد لممارسة اللعبة والمشاركة فى البطولات التي ينظمها اللعبة ، بعد غياب  استمر لمدة خمسة أعوام،من خلال المشاركة في بطولة الكأس بطولة المرحوم أحمد الكرد أبو أسامة والمزمع انطلاقه يوم الثاني عشر من شهر أغسطس.

واوقعت قرعة الكأس فريق النادي في مواجهة شقيقه نادي إتحاد دير البلح بطل الدوري وذلك في اللقاء الافتتاحي للبطولة يوم الأربعاء 8/12 على صالة المرحوم خلف العجلة.

ويذكر بأن فريق نادي خدمات دير البلح لكرة اليد كان من أبرز الأندية الغزية وحقق نتائج مميزة في البطولات التي أشرف عليها إتحاد اللعبة.

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