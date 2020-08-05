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التعليم بغزة تشرع بعقد الدورة الثانية من امتحانات الثانوية العامة

05 آب / أغسطس 2020 10:35

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الأربعاء، بعقد امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية لعام 2020 وتستمر حتى 18 أغسطس الجاري.

وقالت الوزارة، إن عدد المتقدمين لامتحانات الدورة الثانية من محافظات القطاع بلغ (7766) طالب وطالبة من مختلف الفروع منهم (6640) غير مستكمل، و(1126) لتحسين المعدل.

وأضافت أن عدد القاعات المخصصة لإجراء الامتحانات 41 قاعة في مختلف مديريات محافظات قطاع غزة، فيما يبلغ عدد العاملين في المراقبة من الطواقم التعليمية (808) والتصحيح (414).

وأشارت الوزارة، إلى أنها وضعت خطة تنفيذية متكاملة لسير الامتحانات بالشكل المناسب.

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