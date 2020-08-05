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كاسياس يعتزل كرة القدم بعد مسيرة زاخرة بالألقاب

05 آب / أغسطس 2020 10:41

كاسياس يعتزل كرة القدم بعد مسيرة زاخرة بالألقاب
كاسياس يعتزل كرة القدم بعد مسيرة زاخرة بالألقاب

أعلن الحارس الاسباني المخضرم ايكر كاسياس ،الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم عن 39 عاما بعد مسيرة زاخرة بالألقاب دامت اكثر من 20 عاما في الملاعب، أبرزها مع ريال مدريد والمنتخب الوطني الذي توج معه بطلا للعالم عام 2010.
وكتب كاسياس عبر بيان على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "اليوم هو في الوقت ذاته أحد أهم وأصعب الايام في حياتي الرياضية، حان الوقت للقول (الى اللقاء)".
وكان إعلان كاسياس عن اعتزاله متوقعا في الآونة الاخيرة لا سيما بعد أن ابتعد عن المنافسات مع بورتو البرتغالي الذي انتقل اليه عام 2015، منذ تعرضه لأزمة قلبية مطلع أيار 2019.
وخاض كاسياس مسيرة زاخرة مع ريال مدريد (1999-2015) الذي نشأ في صفوفه، إذ يصفه الموقع الالكتروني للنادي بـ"أفضل حارس مرمى في تاريخنا" بعدما خاض 725 مباراة (الثاني تاريخيا خلف حامل الرقم القياسي راوول مع 741 مباراة)، شهدت تتويجه بـ19 لقبا، أبرزها ثلاثة في دوري أبطال أوروبا، وخمسة في الدوري الإسباني واثنان في كأس اسبانيا.
انتقل الحارس الملقب بالـ"قديس" في عام 2015 الى بورتو البرتغالي الذي أحرز معه لقب الدوري مرتين والكأس مرة واحدة.
كما حمل شارة قيادة المنتخب الإسباني الذي خاض معه 167 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة ذهبية أحرزت ثلاثة ألقاب كبيرة متتالية هي كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2008 و2012.
وحافظ كاسياس على وجوده في التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي (أفضل 11 لاعبا بحسب فيفبرو) خمس سنوات متتالية بين 2008 و2012.
وأبدى كاسياس رغبته في الترسح لرئاسة الاتحاد الإسباني للعبة في شباط الفائت قبل أن يتخلى عنها في حزيران الفائت بسبب الوضع الذي ولّده وباء فيروس كورونا المستجد في بلاده.
وأفادت تقارير صحافية محلية في تموز الفائت أن كاسياس سيعود الى ريال مدريد ليشغل منصبا استشاريا لرئيسه فلورنتينو بيريز.

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