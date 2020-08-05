وكالة الرأي الفلسطينية عيادة حجازي تُقدم قرابة 4 آلاف خدمة طبية خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية الأحوال المدنية تُنجز 11 ألف معاملة للمواطنين خلال يوليو الماضي وكالة الرأي الفلسطينية مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة يُنظم يومًا ترفيهيًا للنزلاء وكالة الرأي الفلسطينية الأمانة العامة تعقد لقاءً للمعايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي: النائب العام يمنح موظفي إزالة التعديات صفة الضبطية القضائية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في القدس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2576) الاربعاء5/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية كاسياس يعتزل كرة القدم بعد مسيرة زاخرة بالألقاب وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تشرع بعقد امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتعاون مع جمعية الرعاية الإنسانية

مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة يُنظم يومًا ترفيهيًا للنزلاء

05 آب / أغسطس 2020 11:24

مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة يُنظم يومًا ترفيهيًا للنزلاء
مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة يُنظم يومًا ترفيهيًا للنزلاء

غزة- الرأي

نظم مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة، أول أمس الإثنين، يومًا ترفيهيًا للنزلاء في احتفالين منفصلين لمعايدة ذويهم رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد مدير وحدة الإرشاد والرعاية الاجتماعية، المقدم صلاح الأعرج، أن اللقاءات الترفيهية التي تنظمها مديرية الإصلاح والتأهيل تأتي للتخفيف عن النزلاء وذويهم ومنحهم الفرحة المفقودة لوجود رب الأسرة أو أحد أفرادها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

 وأوضح أن اليوم الترفيهي جاء لكي يُمضي النزلاء يوم العيد مع أبنائهم في أجواء تغمرها الفرحة والسرور، مبينًا أن الهدف من تنظيم هذه الفعالية الترفيهية هو جمع النزلاء بذويهم وتغيير الأجواء الروتينية لديهم.

وأشار الأعرج إلى أن جمعية الرعاية الإنسانية ساهمت في إحياء الاحتفالين من خلال تقديم فقرات شيقة من التراث الفلسطيني بحضور عدد من المهرجين الذين قاموا بحركات بهلوانية.

واشتمل الاحتفال على مسابقات وألعاب ترفيهية وتوزيع جوائز وأناشيد للأطفال وفقرات مواهب كما كان عدة فقرات لليرغول والدبكة والدحية وغيرها.

وقدم الأعرج شكره العميق لكل من ساهم في إنجاح هذا اليوم الترفيهي، والذي أثر معنوياً بشكل إيجابي لدى النزلاء وذويهم، لافتاً أن هذا النشاط يأتي تباعاً لما بدأته المديرية من سلسلة الأنشطة التعليمية والترفيهية والرياضية وهو انطلاقاً من أهداف المديرية العامة للارتقاء بالنزلاء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟