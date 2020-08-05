مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة يُنظم يومًا ترفيهيًا للنزلاء

غزة- الرأي

نظم مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة، أول أمس الإثنين، يومًا ترفيهيًا للنزلاء في احتفالين منفصلين لمعايدة ذويهم رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد مدير وحدة الإرشاد والرعاية الاجتماعية، المقدم صلاح الأعرج، أن اللقاءات الترفيهية التي تنظمها مديرية الإصلاح والتأهيل تأتي للتخفيف عن النزلاء وذويهم ومنحهم الفرحة المفقودة لوجود رب الأسرة أو أحد أفرادها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأوضح أن اليوم الترفيهي جاء لكي يُمضي النزلاء يوم العيد مع أبنائهم في أجواء تغمرها الفرحة والسرور، مبينًا أن الهدف من تنظيم هذه الفعالية الترفيهية هو جمع النزلاء بذويهم وتغيير الأجواء الروتينية لديهم.

وأشار الأعرج إلى أن جمعية الرعاية الإنسانية ساهمت في إحياء الاحتفالين من خلال تقديم فقرات شيقة من التراث الفلسطيني بحضور عدد من المهرجين الذين قاموا بحركات بهلوانية.

واشتمل الاحتفال على مسابقات وألعاب ترفيهية وتوزيع جوائز وأناشيد للأطفال وفقرات مواهب كما كان عدة فقرات لليرغول والدبكة والدحية وغيرها.

وقدم الأعرج شكره العميق لكل من ساهم في إنجاح هذا اليوم الترفيهي، والذي أثر معنوياً بشكل إيجابي لدى النزلاء وذويهم، لافتاً أن هذا النشاط يأتي تباعاً لما بدأته المديرية من سلسلة الأنشطة التعليمية والترفيهية والرياضية وهو انطلاقاً من أهداف المديرية العامة للارتقاء بالنزلاء.