الأحوال المدنية تُنجز 11 ألف معاملة للمواطنين خلال يوليو الماضي

غزة- الرأي

أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية -الشق المدني 11 ألف و228 معاملة للمواطنين، وذلك عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في مديريات محافظات قطاع غزة خلال شهر يوليو المنصرم.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية أنها أصدرت 5 ألاف و414 بطاقة هوية توزعت ما بين (بطاقات هوية شخصية أولى – بطاقة هوية شخصية بالية – بطاقة هوية شخصية بدل فاقد).

وبيّن التقرير أن عدد معاملات المواليد والوفيات بلغ 5 ألاف و583 معاملة شملت "تسجيل مولود بالداخل -تسجيل مولود بالخارج -شهادة ميلاد ثانية تسجيل حالة وفاة -شهادة وفاه ثانية -استبدال شهادة ميلاد -شهادة ميلاد-وفاة مغتربين".

وبدورها أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية 64 بطاقة تعريف و167 معاملة تصحيح أحوال مدنية خلال مايو المنصرم، سلمتها دوائر الأحوال المدنية في المبنى المركزي وفي مديريات الداخلية الخمسة.

يذكر أن دور الإدارة العامة للأحوال المدنية يتمحور حول إصدار الهوية الفلسطينية وشهادات الميلاد والوفاة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بسجل السكان.