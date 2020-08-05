وكالة الرأي الفلسطينية عيادة حجازي تُقدم قرابة 4 آلاف خدمة طبية خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية الأحوال المدنية تُنجز 11 ألف معاملة للمواطنين خلال يوليو الماضي وكالة الرأي الفلسطينية مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة يُنظم يومًا ترفيهيًا للنزلاء وكالة الرأي الفلسطينية الأمانة العامة تعقد لقاءً للمعايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي: النائب العام يمنح موظفي إزالة التعديات صفة الضبطية القضائية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في القدس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2576) الاربعاء5/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية كاسياس يعتزل كرة القدم بعد مسيرة زاخرة بالألقاب وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تشرع بعقد امتحانات الثانوية العامة الدورة الثانية
أخبار » الأخبار الحكومية

عيادة حجازي تُقدم قرابة 4 آلاف خدمة طبية خلال يوليو

05 آب / أغسطس 2020 11:31

عيادة حجازي تُقدم قرابة 4 آلاف خدمة طبية خلال يوليو
عيادة حجازي تُقدم قرابة 4 آلاف خدمة طبية خلال يوليو

غزة- الرأي

قدَّمت عيادة حجازي التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 3939 خدمة طبية خلال شهر يوليو الماضي عبر أقسامها المختلفة.

وأظهر تقرير إحصائي لإنجازات أقسام عيادة حجازي، أن العيادة قدمت الخدمة الطبية للمواطنين من حملة التأمينات العسكرية والمدنية، في حين استقبلت 1682 حالة خلال الشهر المنصرم.

وبيّن التقرير أن قسم التمريض قدَّم الخدمة لـ 371 مواطناً في حين قدم قسم الصيدلة الخدمة لـ 950 مواطناً، فيما قدَّم قسم الأسنان التابع للعيادة 510 خدمة بينما قدَّمت الخدمة 861 مواطناً من قبل قسم المختبر .

وذكر أن العيادات الخارجية قدمت الخدمة ل 994 مواطناً فيما قدمت عيادة الجراحة الخدمة ل 160 مواطناً ،في حين قدمت عيادة الأطفال الخدمة 80 حالة ،وقدم قسم الأسعاف والكواري الخدمة ل 13 حالة خلال الشهر الماضي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟