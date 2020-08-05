عيادة حجازي تُقدم قرابة 4 آلاف خدمة طبية خلال يوليو

غزة- الرأي

قدَّمت عيادة حجازي التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 3939 خدمة طبية خلال شهر يوليو الماضي عبر أقسامها المختلفة.

وأظهر تقرير إحصائي لإنجازات أقسام عيادة حجازي، أن العيادة قدمت الخدمة الطبية للمواطنين من حملة التأمينات العسكرية والمدنية، في حين استقبلت 1682 حالة خلال الشهر المنصرم.

وبيّن التقرير أن قسم التمريض قدَّم الخدمة لـ 371 مواطناً في حين قدم قسم الصيدلة الخدمة لـ 950 مواطناً، فيما قدَّم قسم الأسنان التابع للعيادة 510 خدمة بينما قدَّمت الخدمة 861 مواطناً من قبل قسم المختبر .

وذكر أن العيادات الخارجية قدمت الخدمة ل 994 مواطناً فيما قدمت عيادة الجراحة الخدمة ل 160 مواطناً ،في حين قدمت عيادة الأطفال الخدمة 80 حالة ،وقدم قسم الأسعاف والكواري الخدمة ل 13 حالة خلال الشهر الماضي.