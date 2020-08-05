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عشائر خانيونس والشمال تُعالجان "297 قضية" خلال يوليو

05 آب / أغسطس 2020 11:35

عشائر خانيونس والشمال تُعالجان "297 قضية" خلال يوليو
عشائر خانيونس والشمال تُعالجان

خان يونس- الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح بوزارة الداخلية والأمن الوطني،  بمحافظة خانيونس "140 قضية" خلال شهر تموز/ يوليو المنصرم، تنوعت بين قضايا مالية ومشاجرات وأراضي وسرقة وحوادث وقضايا أخرى.

وأوضحت شئون العشائر أن مكاتبها أنجزت 57 قضية مشاجرات بين مواطنين 12 قضية مالية و17 قضية حوادث، إلى جانب حل 24 قضية عائلية , و14 أراضي، و7 قضايا أخرى.

في سياق متصل، عالجت إدارة شؤون العشائر ولجان إصلاح محافظة شمال غزة "157 قضية" متنوعة خلال الشهر الماضي، عبر مقرات لجانها ومكاتبها المنتشرة بأرجاء المحافظة.

وأظهرت إحصائية لشئون العشائر أن القضايا المعالجة شملت 97 قضية شجار و18 قضية مالية و12 حوادث مرورية بالإضافة لـ13 قضية عائلية و17 قضية أخرى.

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