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تعليم شمال غزة يستقبل وفداً من "الرابطة الإسلامية"

05 آب / أغسطس 2020 01:05

تعليم شمال غزة يستقبل وفداً من "الرابطة الإسلامية"
تعليم شمال غزة يستقبل وفداً من

غزة- الرأي

قدّم وفد من الرابطة الإسلامية، الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، التهنئة لمدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرز الله، لمناسبة توليه منصبه الجديد مديرا لمديرية الشمال.

ورحب أ. حرز الله بوفد الرابطة، مثمناً جهودهم ودورهم في خدمة الطلبة وإنجاح العملية التعليمية.

وأكد مدير التعليم على الدور التكاملي بين المديرية والرابطة ومختلف الأطر الطلابية، لخدمة شعبنا والنهوض بالواقع التعليمي.

وشدد أ. حرز الله على ضرورة التنسيق والتعاون التام ما بين المديرية والأطر الطلابية كافة؛ في تنفيذ مختلف البرامج والأنشطة اللامنهجية الداعمة للعملية التعليمية.

من جهته، بارك وفد الرابطة، لمدير التعليم توليه منصبه الجديد، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه، وخدمة طلبتنا وتعزيز قدراتهم.

وأكد وفد الرابطة على الجهوزية التامة للتعاون مع المديرية والمدارس بما يخدم الطلبة ويساهم في تحسين قدراتهم التحصيلية.

ولفت وفد الرابطة إلى أن الرابطة لديها خطط وبرامج تربوية وأنشطة منهجية وغير منهجية من شأنها المساهمة في تحسين الواقع التربوي.

وفي ختام الزيارة قدّم وفد الرابطة هدية تذكارية لمدير التعليم.

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