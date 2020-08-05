بلدية خان يونس تجمع وتُرحل 740 طن من النفايات الصلبة في العيد

غزة- الرأي

قامت طواقم النظافة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بجمع وترحيل نحو (580) طناً من النفايات الصلبة يوم وقفة عرفات وليلة العيد وخلال أيام العيد وذلك من الشوارع الرئيسية ومحيط الأسواق وكافة الأحياء ووسط المدينة ومنطقة المخيم.



وذكر مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير أنه قد تم تنفيذ خطة النظافة بمشاركة صناع الجمال في بلدية خان يونس وآليات وطواقم المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة، وكذلك وكالة الغوث في منطقة المعسكر للحفاظ على نظافة المدينة والأحياء من النفايات.



وذكر شبير أن طواقم صناع الجمال بالبلدية تم توزيعهم بنظام الورديات الصباحية والمسائية منذ وقفة عرفات لجمع النفايات ومنع تكدسها بالشوارع سيما في محيط الشوارع الرئيسية والمحال التجارية والأسواق الشعبية وتفريغها تباعاً في نقاط الترحيل المؤقتة، مشيراً إلى أنه قد تم ترحيل النفايات في وقت لاحق إلى مكب النفايات الرئيس في منطقة صوفا جنوب شرق خان يونس.



وأوضح أنه قد تم الاستعانة بأكثر من (120) عامل من صناع الجمال وموظفي وحدة الضبط الميداني وشرطة البلديات، مشيراً إلى أن أكثر من(14) آلية مختلفة الحجم شاركت في تسهيل عمل جمع النفايات ليلة العيد وفق خطة العمل، فيما تم العمل بشكل اعتيادي بدء من ثاني أيام العيد حسب النظام المعمول به.

وشكر شبير سكان مدينة خان يونس وأصحاب المحال التجارية وأصحاب البسطات على تعاونهم مع الطواقم الميدانية ودورهم في إنجاح خطة النظافة وتجنيب المواطنين المخاطر الصحية والبيئية.