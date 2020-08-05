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رئيس بلدية الزهراء يبحث مع اللواء "أبو نعيم" عدة ملفات

05 آب / أغسطس 2020 04:51

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غزة – الرأي:

بحث رئيس بلدية الزهراء مروان حمد، اليوم الأربعاء، مع وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل "حمد" اللواء "أبو نعيم" ووفد مرافق له في مكتبه، حيث ناقشا سبل تعزيز الأمن في مدينة الزهراء وآليات التعاون بين الطرفين بما يخدم المواطنين، ويحفظ أمنهم.

وأوضح "حمد" أنه سيكون هناك لقاءت بشكل متواصل مع وزارة الداخلية لبحث الملفات التي تتعلق بالمهام المشتركة بين البلدية والشرطة والتي من شأنها خدمة المواطنين في المدينة.

من جانبه، أكد اللواء "أبو نعيم" حرصه على تعزيز العلاقات الطيبة بين وزارة الداخلية وبين جميع البلديات وفي مقدمتها بلدية الزهراء، بما يعزز ثقافة المجمع الآمن، متمنيا للبلدية بهيئاتها كافة مزيداً من النجاحات والإبداع.

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