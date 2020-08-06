وكالة الرأي الفلسطينية 4 طرق لالتقاط "سكرين شوت" بمتصفح جوجل كروم بحيلة بسيطة وكالة الرأي الفلسطينية Zoom يضيف فلاتر انستجرام وسناب شات لمكالمات الفيديو وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تغلق خدمة Play music نهائيا فى ديسمبر وتستبدلها بـ YouTube Music وكالة الرأي الفلسطينية نصائح فعالة لتهيئة طفلك للعودة إلى المدرسة وكالة الرأي الفلسطينية طريقة حفظ اللحوم بعد الذبح حتى لا تفسد وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و1156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية أسباب تساقط الشعر عديدة أبرزها سوء التغذية ومرض السكر وكالة الرأي الفلسطينية بعض الأدوية قد تجعلك عرضة للإصابة بضربة شمس.. اعرف السبب وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

06 آب / أغسطس 2020 08:41

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من رام الله، وهم: سعد أسعد موسى من بيت عور التحتا، عودة الحاج من بيت سيرا، معتصم دار عاصي ووصفي زينة من عين عريك، بشار الصافي من إحدى قرى رام الله والبيرة، وتحرير زيد ورياض عليان من مخيم الجلزون.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب محمد عز الدين تيلخ من منزله في مخيم الفوار، والأسير المحرر قتيبة جرادات من بلدة سعير.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين حمد مسكاوي، ومحمد ناجح سمارة وهو من المساكن الشعبية في نابلسـ فيما اعتقلت القوات الليلة الماضية ثلاثة شبان من مخيم بلاطة بنابلس لدى مرورهم من حاجز بيت فوريك شرقي المدينة.

وفي القدس اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية السلام ومخيم شعفاط شمال شرق المدينة،واعتقلت الشابين يوسف العناتي، وريان علقم، بعد ان داهمت منزلي ذويهما.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟