الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من رام الله، وهم: سعد أسعد موسى من بيت عور التحتا، عودة الحاج من بيت سيرا، معتصم دار عاصي ووصفي زينة من عين عريك، بشار الصافي من إحدى قرى رام الله والبيرة، وتحرير زيد ورياض عليان من مخيم الجلزون.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب محمد عز الدين تيلخ من منزله في مخيم الفوار، والأسير المحرر قتيبة جرادات من بلدة سعير.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين حمد مسكاوي، ومحمد ناجح سمارة وهو من المساكن الشعبية في نابلسـ فيما اعتقلت القوات الليلة الماضية ثلاثة شبان من مخيم بلاطة بنابلس لدى مرورهم من حاجز بيت فوريك شرقي المدينة.

وفي القدس اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية السلام ومخيم شعفاط شمال شرق المدينة،واعتقلت الشابين يوسف العناتي، وريان علقم، بعد ان داهمت منزلي ذويهما.