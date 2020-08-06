الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا من الضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من رام الله: الشابين معتصم علي عاصي، وسعد أسعد دار موسى من بيت لقيا، بعد ان داهمت منزلي ذويهما، كما اعتقلت عودة محمد الحاج من بيت سيرا، والشاب وصفي نافذ زيتة من قرية عين عريك غربي رام الله.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بشار صافي من مدينة رام الله، عن حاجز المحكمة العسكرية شمال مدينة البيرة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين يوسف إسماعيل عناتي، والفتى محمد عز الدين تيلخ (16 عاما)، من مخيم الفوار جنوب الخليل، وصالح إسماعيل البدارين من بلدة السموع، وقتيبة إدريس جرادات من بلدة سعير.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد العناتي، وريان علقم، بعد اقتحامها ضاحية السلام ومخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.