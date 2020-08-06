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جوجل تغلق خدمة Play music نهائيا فى ديسمبر وتستبدلها بـ YouTube Music

06 آب / أغسطس 2020 09:23

جوجل تغلق خدمة Play music نهائيا فى ديسمبر وتستبدلها بـ YouTube Music
جوجل تغلق خدمة Play music نهائيا فى ديسمبر وتستبدلها بـ YouTube Music

كشفت شركة جوجل عن خططها لإيقاف خدمة الموسيقى Play music بشكل نهائي خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن تستبدل بخدمة YouTube Music، حيث بدأت شركة جوجل اتخاذ خطوات لتحويل مستخدمي خدمة Google Play Music إلى خدمة YouTube Music قبل إيقاف خدمة Google Play Music بشكل كامل في ديسمبر.

وبحسب موقع GSM الهندى، فقد قامت شركة جوجل بتحديث خدمة YouTube Music بمجموعة من المميزات الجديدة خلال الفترة الماضية استعدادا لنقل المستخدمين وقوائم التشغيل، والمفضلة من خدمة Google Play Music المقرر إيقافها قبل نهاية هذا العام.

كذلك فمن المقرر أن تبدأ شركة جوجل هلال سبتمبر المقبل بإيقاف تطبيق Google Play Music في جنوب إفريقيا ونيوزيلندا، بينما يتوقف بث التطبيق في الأسواق العالمية الأخرى خلال شهر أكتوبر، على أن يتم إيقاف الاشتراك بشكل تلقائي، كما أكدت جوجل على أن قوائم التشغيل ومكتبة الأغاني، وأيضاً المحتوى في Google Play Music لن يتم حذفه، على أن يتم نقل المحتوى إلى YouTube Music حتى شهر ديسمبر.

 

كذلك فلن يكون متاح لمستخدمي Google Play Music في الوقت الحالي شراء محتوى جديد في التطبيق.

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