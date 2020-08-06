Zoom يضيف فلاتر انستجرام وسناب شات لمكالمات الفيديو

إذا مللت من استخدام الخلفيات الافتراضية لإضفاء المزيد من الحيوية على مكالمات Zoom، يمكن أن يكون هذا التحديث الجديد مهم لك، إذ أضافت الشركة أخيرا مجموعة من الميزات الجديدة لجعل اجتماعاتك وجلسات Hangout الافتراضية أقل كآبة، والتى تشمل فلاتر شبيه بتلك الموجود على Instagram .

وسيكون هناك أيضًا بعض الفلاتر المستوحاة من Snapchat، بالإضافة إلى ذلك، تضيف الشركة أشرطة تمرير تمنحك تحكمًا تدريجيًا فى سطوع اللقطة ومدى محاولة التطبيق تعديل مظهرك رقميًا.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، حدثت الشركة ميزة تقليل ضوضاء الخلفية فى Zoom بمهارة أيضًا، وسيصبح هناك قريبًا أربعة خيارات - تلقائية ومنخفضة ومتوسطة وعالية - تتيح لك ضبط مستويات الصوت عند المكالمة.

وإذا كنت تروى بعض قصص الأشباح، على سبيل المثال، فقد ترغب فى تشغيل بعض الموسيقى المخيفة بهدوء فى الخلفية، بينما فى مكالمة مختلفة قد تريد تقليل الضوضاء بشكل كبير للتأكد من أن العميل المهم لا يسمع أطفالك أو أى بناء يجرى فى الخارج.

ارتفعت شعبية Zoom خلال جائحة فيروس كورونا، لكنها عانت من مشاكل الخصوصية التى كشف عنها المستخدمون وخبراء الأمان على حد سواء، ففى أبريل الماضي، وعد الرئيس التنفيذى للشركة Eric S. Yuan بإصلاح هذه العيوب، ومن خلال العديد من المبادرات بما فى ذلك "مراجعة شاملة" مع خبراء من أطراف ثالثة، اتخذ خطوات لضمان عدم تكرار الموقف أبدًا.

ومنذ ذلك الحين، أطلقت الشركة سلسلة من التحديثات التى تركز على الأمان، ووعدت بالتشفير الشامل لجميع المستخدمين، بما فى ذلك أولئك الذين لا يدفعون سنتًا واحدًا.

وضاعفت Google و Facebook وآخرون جهودهم للتنافس مع Zoom ، ولكن حتى الآن يبدو أن الشركة التى تتخذ من سان خوسيه مقراً لها تتمسك مازالت متصدرة.