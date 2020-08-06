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مانشستر سيتي يعلن ضم اللاعب ناثا أكي الى تشكيلته

06 آب / أغسطس 2020 09:53

مانشستر سيتي يعلن ضم اللاعب ناثا أكي الى تشكيلته
مانشستر سيتي يعلن ضم اللاعب ناثا أكي الى تشكيلته

أعلن نادي مانشستر سيتي، تعاقده مع المدافع الهولندي ناثان أكي قادمًا من بورنموث، في صفقة كلفت النادي 41 مليون جنيه إسترليني.

وذكر السيتي في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، أن أكي وقع عقدًا لمدة خمسة سنوات، يمتد حتى صيف 2025.

وكان المدافع الهولندي، قد انضم لصفوف فريق بورنموث، فى صيف عام 2017، قادمًا من فريق تشيلسي، في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون إسترليني.

وخاض أكي مع بورنموث 120 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا.

وهذه هي الصفقة الثانية لمانشستر سيتي في هذا الصيف، حيث سبق للنادي التعاقد مع فيران توريس من فالنسيا مُقابل 21 مليون جنيه إسترليني.

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