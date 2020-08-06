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أكاديمية المحترفين (ب) والقلعة أول المتأهلين لنصف النهائي والتتويج اليوم مساءً

06 آب / أغسطس 2020 09:59

أكاديمية المحترفين (ب) والقلعة أول المتأهلين لنصف النهائي والتتويج اليوم مساءً
أكاديمية المحترفين (ب) والقلعة أول المتأهلين لنصف النهائي والتتويج اليوم مساءً

صعد فريق أكاديمية المحترفين (ب) والقلعة للدور نصف النهائي من بطولة الأكاديميات مواليد 2008/2009، بعد تغلبهما على أكاديمية الوحدة (ب) والمحترفين (أ)، في المباريات التي أقيمت على ملعب اليرموك.
وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الاكاديميات أن المباراة النهائية للفئتين ستقام مساء اليوم الخميس، وسيتم تتويج الأبطال بعد انتهاء المباراتين.
ونجح فريق أكاديمية المحترفين (ب) في تحقيق فوز كبير على أكاديمية الوحدة (ب) بسداسية نظيفة تناوب على تسجيل الأهداف مصطفى الطوط "٣"، وعطية الحاج "٣".
في المباراة الثانية، حققت أكاديمية القلعة فوزا مستحقا على أكاديمية المحترفين (أ) بثلاثية نظيفة حملت توقيع محمد النجار وعلي عبد الكريم، ووسام نوفل "ذاتي".
أدار المباريات طاقم تحكيمي مكون من حسن صلاح وإبراهيم الشيخ خليل.

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