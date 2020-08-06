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مدير أوقاف خان يونس يتفقد مسجد الجامع الكبير

06 آب / أغسطس 2020 11:40

مدير أوقاف خان يونس يتفقد مسجد الجامع الكبير
مدير أوقاف خان يونس يتفقد مسجد الجامع الكبير

خان يونس- الرأي

تفقد مدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان، مسجد الجامع الكبير من أجل الوقوف على سير العمل وآخر التطورات الخاصة بتشغيل المسجد، رافقه فيها رئيس لجنة الإعمار د. محمد الاغا، ورئيس قسم الصيانة أ. باسم دبابش.

وأوضح الغلبان، أن الأوقاف تتابع عن كثب سير العمل في المسجد، لافتًا الى أنه لن يُدّخر جهد في تقديم كامل الدعم ليكون أيقونة مدينة خان يونس بأفضل صورة.

بدوره، شكر الأغا وزارة الأوقاف بكامل طواقمها على جهودها المبذولة في خدمة المساجد، معربًا عن أمله أن يلقى الجامع الكبير خصوصية واهتمام لما يتمتع به من مكانة خاصة في نفوس أهل خان يونس.

مدير أوقاف خان يونس يتفقد مسجد الجامع الكبير 23455
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