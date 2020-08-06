وكيل وزارة الأوقاف في لقاء معايدة مع موظفي أوقاف خان يونس

خان يونس- الرأي

نظمت مديرية أوقاف خان يونس، لقاء للمعايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور وكيل الوزارة الدكتور عبد الهادي الأغا، والأستاذ منذر الغماري أبو عبيدة مدير عام المديريات، والأستاذ انور ابو شاويش مدير عام العلاقات العامة بوزارة الأوقاف، والأستاذ إكرامي المدلل رئيس قسم الإعلام بوزارة الأوقاف.



بدوره رحب الدكتور محمد صالح الغلبان بالاخ الوكيل والوفد الزائر، مشيدا بهذه اللفتة الطيبة في هذه العيد المبارك، راجيا من الله عز وجل التوفيق والسداد من أجل تحقيق رسالة الوقف للنهوض والارتقاء بعمل هذه المؤسسة المهمة، صاحبة الدور الحساس في مجتمعنا الفلسطيني.



وفي كلمة للدكتور عبد الهادي الأغا أشاد فيها بدور الموظفين وأداؤهم المتميز وسعيهم لإنجاح مسيرة الأوقاف، داعيا للمزيد والإخلاص لله عز وجل والتجرد له سبحانه وتعالى، وبذل الوسع والطاقة في ظل هذه الظروف الصعبة، متمنيا أن يعود علينا العيد وقد تحسنت الأمور لما هو أفضل لخدمة هذا الدين العظيم.