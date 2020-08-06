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بلدية جباليا النزلة تنظم وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني

06 آب / أغسطس 2020 11:51

بلدية جباليا النزلة تنظم وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني
بلدية جباليا النزلة تنظم وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني

غزة- الرأي

نظم موظفو بلدية جباليا النزلة شمال قطاع غزة، وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني عقب انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بعشرات القتلى وآلاف الجرحى.
وشارك في الوقفة عشرات من موظفي البلدية، ورفع المتضامنون لافتات ورددوا شعارات تضامنية مع الشعب اللبناني.
وقال رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار في كلمة له، إن الشعب الفلسطيني بكافة قواه ومكوناته يشعرون بالأسى، والحزن لما أصاب مدينة بيروت، متمنيا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.
وأضاف النجار أن الشعب الفلسطيني وعلى الرغم من معاناته الطويلة تحت الاحتلال والحصار، إلا أنه نفذ مبادرات وحملات لإغاثة المنكوبين في بيروت، كما نظمت عدة وقفات تضامنية، لترسل رسالة حب وتضامن وإخاء إلى الشعب اللبناني الذي لطالما وقف مع قضيتنا وشعبنا.

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