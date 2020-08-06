"الاقتصاد" تنفذ 6 زيارات ميدانية للشركات في قطاع غزة

غزة- الرأي

نفذت وزارة الاقتصاد الوطني، 6 زيارات ميدانية لشركات في قطاع غزة للتأكد من ممارسة عملها حسب القانون.



وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن الإدارة العامة للشركات بالوزارة سجلت خلال اليومين الماضيين 3 شركات جديدة وأنجزت 15 مستخرج للشركات.



وأوضحت الإدارة، أن عدد المعاملات المنجزة في الإدارة العامة للشركات بلغ 10 معاملات، وتم تحديث بيانات 7 شركات، واجراء تعديل على 3 شركات، وتم التدقيق على معاملات لعدد 9 شركات خلال اليومين الماضيين، مشيرة الي أنه تم تقديم 11 استشارة لأصحاب الشركات، واجراء تعديل على 9 سجلات تجارية.

