"الاقتصاد" تجري 29 زيارة لمحلات بيع الذهب والمجوهرات

غزة- الرأي

أجرت وزرة الاقتصاد الوطني 29 زيارة تفتيشية على محلات بيع الذهب والمجوهرات خلال الأيام الأخيرة.



وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، صباح الخميس أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة قامت بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بتنظيم جولات على محلات الذهب شملت 3 جولات ميدانية تم خلالها زيارة 29 محل لبيع الذهب والمجوهرات بمحافظات قطاع غزة.



وأوضحت الإدارة، أن الجولات التفتيشية تهدف لمتابعة المشغولات التي تعرض في محلات الذهب والمجوهرات الثمينة، وللتأكد من عدم وجود حالات خداع للمستهلك، والتحقق من سلامة المشغولات المعروضة، وكذلك التأكد من دمغ جميع المشغولات لدي مديرية المعان الثمينة.

