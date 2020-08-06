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مدير تعليم الشمال يتفقد لجان الإكمال في الثانوية العامة

06 آب / أغسطس 2020 12:08

مدير تعليم الشمال يتفقد لجان الإكمال في الثانوية العامة
مدير تعليم الشمال يتفقد لجان الإكمال في الثانوية العامة

غزة- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرز الله، الأربعاء، سير امتحانات الإكمال (الدورة الثانية) للثانوية العامة 2019-2020.

ورافق أ. حرز الله في جولته التفقدية، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. إسماعيل البياري.

وأعرب أ. حرز الله عن ارتياحه من سير الامتحانات، متمنياً التوفيق والنجاح للطلبة كافة.

ودعا  الطلبة إلى بذل مزيد من الجد والاجتهاد والمثابرة، لاجتياز هذه المرحلة المهمة من حياتهم بنجاح، ما يمكنهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية.

وشملت الجولة، لجنتي خليفة بن زايد الثانوية للبنين، وعوني الحرتاني الثانوية للبنات.

يذكر أن عدد الطلبة المتقدمين للدورة الثانية من الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، على مستوى شمال غزة، بلغ 1409 طالب وطالبة من كافة الفروع، موزعين على سبعة لجان، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات التي انطلقت بتاريخ 5/8، حتى الثامن عشر من الشهر نفسه.

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