بلدية خان يونس تنظم حملة تبرع بالدعم ووقفة تضامنًا مع لبنان

غزة- الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مجمع ناصر الطبي وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حملة تبرع بالدم ووقفة تضامن مع الأشقاء في لبنان عقب الحادث المؤسف في ميناء بيروت الذي راح ضحيته الأبرياء.

وشارك في الوقفة رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومحافظ خان يونس د. أحمد الشيبي، وأعضاء المجلس البلدي، والنائب بالمجلس التشريعي د. يحيى العبادسة، ولجان الأحياء والمخاتير والوجهاء وعائلات خان يونس والشخصيات الاعتبارية والرسمية.

وخلال كلمته، أكد م. البطة على أن بلدية خان يونس بدأت على الفور بالدعوة السريعة لتنظيم الوقفة تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق، أمام مبنى البلدية، كذلك للتبرع بالدم الذي هو أغالى ما يملكه شعبنا الفلسطيني ورسالة محبة وتضامن للأشقاء في لبنان العظيم.

وبين م. البطة أن الاستجابة السريعة تأتي تأكيداً على مكانة لبنان لدى شعبنا؛ هذا البلد الذي احتضن الشعب الفلسطيني في رحلة لجوئه، واحتضن قيادة شعبنا، وقدم الدعم الواسع وما زال لنا".

وتابع "تألمنا كثيرًا لما حدث، وتداعينا على الفور للبدء بتنظيم حملة التبرع بالدم وبعمل شيء قليل مقارنة بحجم الكارثة، للتأكيد على أن لبنان كما باقي الدول العربية تعتبر عمقنا العربي، ولم ولن نتخلى عن هذا العمق".

وشدد البطة على أن لنبان، كانت وستبقى قوية، وستعود كطائر العنقاء تحلق؛ بهمة رجالها، ووقوف الجميع بجانبها؛ مشددًا على أهمية وضرورة الموقف والدعم الفلسطيني بكافة مستوياته للتضامن مع لبنان الشقيق.