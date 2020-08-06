أوقاف غزة تعزز تعاونها مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي

غزة- الرأي

استقبل مدير أوقاف غزة د. محمد سالم، وفداً من هيئة التوجيه السياسي والمعنوي برئاسة أ. هاني الكحلوت مدير الهيئة بمحافظة غزة، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك والاتفاق على تنفيذ أعمال مشتركة بين الجانبين.

بدوره، رحب سالم بالوفد الزائر، مثمناً دور هيئة التوجيه السياسي والمعنوي واهتمامهم بمجال الخطب والدروس الدعوية وحلقات التحفيظ داخل السجون والمدارس و المراكز الشرطية، فيما اتفق الجانبان على تنفيذ العديد من البرامج المتنوعة داخل السجون والمراكز الشرطية والمدارس خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سالم أن اللقاء بحث آلية العمل لترتيب لتنفيذ برامج دعوية متنوعة وفتح حلقات تحفيظ في السجون والمدارس والمراكز، مبدياً استعداد المديرية للتعاون التام بين المؤسستين.

وفي نهاية اللقاء ثمنت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي جهود مديرية أوقاف غزة وما تبذله من أجل نشر دين الله تعالى وخدمة المجتمع .