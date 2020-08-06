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"الاقتصاد" تحرر 55 محضر ضبط واتلاف لمخالفين

06 آب / أغسطس 2020 12:28

"الاقتصاد" تحرر 55 محضر ضبط واتلاف لمخالفين

غزة- الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني زيارات وجولات ميدانية على الأسواق والمحال التجارية الخاصة ببيع المشروبات الغذائية.
ونفذت طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة، أكثر من 175 زيارة وجولة تفتيشية وحررت 38 محضر إتلاف لمشروبات غازية منتهية الصلاحية، وبعضها غير مطابق للمواصفات الفلسطينية.
كما وحررت الطواقم 17 محضر ضبط لمشروبات مغشوشة، ومنظفات مجهولة المصدر، ولحوم مجمدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأشارت لوجود غش وتضليل للمستهلك من قبل بعض البائعين والتجار عبر السلع التي تم ضبطها وتحرير محاضر فيها.
ودعت الإدارة المواطنين، للتأكد من صلاحيات الإنتاج وتاريخ الانتهاء قبل الشراء، حتى لا يقعوا ضحية الغش.
 

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