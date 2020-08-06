التعليم تنهي استعداداتها لتنظيم منتدى القانون الدولي الإنساني

غزة- الرأي

أنهت وزارة التربية والتعليم العالي استعداداتها لتنظيم منتدى القانون الدولي الإنساني 2020 لطلبة الجامعات بمحافظات غزة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



ويهدف المنتدى إلى تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني، وتعزيز المبادئ الإنسانية وروح العمل الجماعي والريادة والمبادرة بين طلبة الجامعات، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام طلبة الجامعات للمشاركة في أنشطة تساهم بشكل فعال في نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني واكساب الطلبة الخبرة والكفاءة في ضوء الفهم العام للقانون الدولي وتسخيره لخدمة القضية الفلسطينية والمجتمع.



ويستهدف المنتدي 36 طالبًا وطالبة من 8 جامعات وهي: الجامعة الإسلامية, جامعة الأزهر, جامعة الأقصى, جامعة فلسطين, جامعة الأمة, جامعة الإسراء, جامعة غزة, وجامعة القدس المفتوحة, وذلك في عدة تخصصات لها علاقة بالقانون والإعلام وهي: القانون- الإعلام - الطب - التمريض.



وأكد عدوان أنه سيتم تدريب الطلبة في مجال القانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني والتطوعي ومبادئ الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالإضافة إلى مهارات قيادة الفريق والعمل الجماعي والمبادرة ومهارات الضغط والمناصرة, وغيرها من المجالات الأخرى ذات الصلة.



ومن المخرجات المتوقعة للمنتدى بين أ. الجرجاوي أن الطالب سوف يتمكن من طرح الأفكار الإبداعية وتنفيذ مبادرات ريادية تهدف لنشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني، وذلك لتعزيز روح الريادة والقيادة والتعاون والمبادرة بين طلبة الجامعات نحو خدمة المجتمع.

أما بخصوص اختيار الطلبة للمشاركة في المنتدى سيكون وفق ترشيحهم من قبل الجامعات المشاركة.

