تعليم شرق غزة يعقد اجتماعاً للمرشدين التربويين الجدد

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم شرق غزة صباح اليوم، اجتماعاً للمرشدين التربويين الجدد الذين تم تعيينهم مؤخراً.

وحضر الاجتماع الذي عقد بقسم الارشاد بالمديرية أ. محمد عايش رئيس شعبة قسم الإرشاد والتربية الخاصة و أ. اياد أبو رخية مشرف التربية الخاصة.

ورحب أ. عايش بالحضور، مؤكداً على أهمية الدور الذي يلعبه المرشد التربوي داخل المدرسة، خاصة فيما يتعلق بالعمل على حل المشاكل السلوكية والنفسية للطلبة واستعرض أ. عايش جملة من المواضيع التي من شأنها النهوض بأداء المرشدين التربويين معرباً عن تمنياته أن يكون عاماً دراسياً حافلا بالإنجازات وتم خلال الاجتماع الحديث حول العديد من الموضوعات منها " عمل المرشد في العودة الآمنة لطلاب المدارس-المهام المطلوبة من المرشد الجديد في المدرسة-الخطة السنوية لعمل المرشد-التقارير الخاصة بعمل المرشد-دور المرشد في إجراءات السلامة والوقاية في بداية العام الدراسي الجديد – دور المرشد في التربية الخاصة.