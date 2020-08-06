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الشرطة النسائية بمحافظتي غزة والشمال تُنفذ 1100 مهمة خلال يوليو

06 آب / أغسطس 2020 01:11

الشرطة النسائية بمحافظتي غزة والشمال تُنفذ 1100 مهمة خلال يوليو
الشرطة النسائية بمحافظتي غزة والشمال تُنفذ 1100 مهمة خلال يوليو

غزة- الرأي

نفّذت الإدارة العامة للشرطة النسائية بمحافظتي غزة والشمال 1102 مهمة خلال شهر يوليو الماضي من عام 2020م.

وفي هذا السياق؛ أنجزت الشرطة النسائية في محافظة شمال غزة 487 مهمة خلال شهر يوليو، تضمنت استقبلت 119 شكوى وإفادة، في حين نفّذت 16 مهمة تفتيش، وتنفيذ 3 مهمات أمر حبس، وتنفيذ 50 فعالية ونشاطًا متنوعًا.

وأشار تقرير إحصائي صادر عن الشرطة النسائية في محافظة الشمال إلى مشاركتها في التحقيق بقضايا مختلفة بلغت 69 قضية، وحل 12 قضية ودياً أو بتعهدات، وتنفيذ 38 مهمة تأمين زيارات للموقوفين، والقيام ب 126 مهمة تسهيل مهمات متنوعة.

ولفت الشرطة النسائية بالشمال إلى إلقاءها 5 محاضرات توعوية استهدفت شرائح المجتمع بالمحافظة، في حين قامت 4 مهام لتأمين مكاتب البريد خلال المنحة القطرية، وتحويل 12 من القضايا للنيابة، إلى جانب انجازها لقضية واحدة في الابتزاز الإلكتروني والقيام بتنفيذ 23 مهام احضار مشروحات وترحيل نزيلات.

وفي سياق متصل؛ نفّذت الإدارة العامة للشرطة النسائية بمحافظة غزة 624 مهمة خلال شهر يوليو الماضي، حيث أظهر تقرير إحصائي صادر عن إدارة الشرطة النسائية أن طواقمها استقبلت 178 شكوى وإفادة، في حين نفّذت 21 مهمة تفتيش، وتنفيذ 10 مهمات أمر حبس، وتنفيذ 24 فعالية ونشاطًا متنوعًا.

وأشار التقرير إلى مشاركة الشرطة النسائية بالتحقيق في التحقيق بقضايا مختلفة بلغت 78 قضية، مبيناً أن الشرطة النسائية عملت على حل 25 قضية ودياً أو بتعهدات، والعمل على تنفيذ 86 مهمة تأمين زيارات للموقوفين، والقيام ب 87 مهمة تسهيل مهمات متنوعة.

ولفت إلى القيام بإنجاز 8 قضايا في الابتزاز الإلكتروني في حين قامت مهمتين لتأمين مكاتب البريد خلال المنحة القطرية، وتحويل 12 من القضايا للنيابة، والقيام بتنفيذ 93 مهام إحضار مشروحات وترحيل مسجونات.

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