وزارة الأسرى تحذر من خطورة تفشي وباء كورونا داخل سجون الاحتلال

غزة- الرأي

حذرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، من خطورة تفشي وباء كورونا داخل سجون الاحتلال وطالبت المؤسسات الدولية بضرورة تشكيل لجنة طبية محايدة تشرف على علاج الأسرى المرضي والأسرى المصابين بفايروس كورونا فى السجون.

جاء ذلك، خلال وقفة نظمتها وزارة الأسرى والمحررين بمشاركة حركة الأحرار الفلسطينية اليوم الخميس 8/6 من امام مقر الصليب الأحمر والتى كانت بعنوان " أسرانا بين فكي القيد ... وجائحة كورونا " وبحضور عدد من فصائل العمل الوطني والاسلامى ولجنة أهالى الأسرى وأسرى محررين.

وأكد بهاء المدهون وكيل الوزارة على ضرورة أن يكون للصليب الأحمر دور مهم فى الحماية والوقوف بحيادية مع الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب والإهانة اليومية، وعمل زيارة خاصة للأسرى المرضى المصابين بفايروس كورونا وهما الأسير كمال أبو وعر والأسير نبيل الشرباتى وتوفير الحماية لهم وكافة المستلزمات الطبية والاجراءات الوقائية اللازمة.

من جهته، أوضح خالد أبو هلال أمين عام حركة الأحرار بأن سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين باتت عنواناً بارزاً لما يعانيه الأسرى، خاصة بعد ارتفاع معدلات الأسرى المرضى ودخول عدد كبير منهم مرحلة الخطر الشديد ومماطلة إدارة السجون من تقديم العلاج اللازم لهم.

وفي نهاية الوقفة التقى وكيل الوزارة والأمين العام مدير الصليب الأحمر السيد إجناثيو كاساريس وتم تسليمه رسالة نصية تؤكد على أهمية متابعة أوضاع الأسرى المرضى بشكل عام والأسرى المصابين، وزيادة زيارات الأطباء التابعين للجنة والعمل على وقف نزيف معاناة الأسرى خاصة في ظل الإهمال المتعمد وتفشي وباء كورونا، والعمل الجاد والضغط على حكومة الاحتلال من اجل السماح لذوي أسرى غزة من زيارة أبنائهم .