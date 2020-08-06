وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تستقبل وفداً من الداخلية برئاسة أبونعيم وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحذر من خطورة تفشي وباء كورونا داخل سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يردم 3 برك مياه زراعية في الأغوار وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بمحافظتي غزة والشمال تُنفذ 1100 مهمة خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تنظم ورشات عمل "العودة الآمنة للمدارس" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يعقد اجتماعاً للمرشدين التربويين الجدد وكالة الرأي الفلسطينية وفاة واحدة و453 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الأسير أبو عرام يعلّق إضرابه بعد السماح له بلقاء نجله وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنهي استعداداتها لتنظيم منتدى القانون الدولي الإنساني وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تحرر 55 محضر ضبط واتلاف لمخالفين
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال وقفة أمام الصليب الأحمر بغزة

وزارة الأسرى تحذر من خطورة تفشي وباء كورونا داخل سجون الاحتلال

06 آب / أغسطس 2020 01:22

وزارة الأسرى تحذر من خطورة تفشي وباء كورونا داخل سجون الاحتلال
وزارة الأسرى تحذر من خطورة تفشي وباء كورونا داخل سجون الاحتلال

غزة- الرأي

حذرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، من خطورة تفشي وباء كورونا داخل سجون الاحتلال وطالبت المؤسسات الدولية بضرورة تشكيل لجنة طبية محايدة تشرف على علاج الأسرى المرضي والأسرى المصابين بفايروس كورونا فى السجون.

جاء ذلك، خلال وقفة نظمتها وزارة الأسرى والمحررين بمشاركة حركة الأحرار الفلسطينية اليوم الخميس 8/6 من امام مقر الصليب الأحمر والتى كانت بعنوان " أسرانا بين فكي القيد ... وجائحة كورونا " وبحضور عدد من فصائل العمل الوطني والاسلامى ولجنة أهالى الأسرى وأسرى محررين.

وأكد بهاء المدهون وكيل الوزارة على ضرورة أن يكون للصليب الأحمر دور مهم فى الحماية والوقوف بحيادية مع الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب والإهانة اليومية، وعمل زيارة خاصة للأسرى المرضى المصابين بفايروس كورونا وهما الأسير كمال أبو وعر والأسير نبيل الشرباتى وتوفير الحماية لهم وكافة المستلزمات الطبية والاجراءات الوقائية اللازمة.

من جهته، أوضح خالد أبو هلال أمين عام حركة الأحرار بأن سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين باتت عنواناً بارزاً لما يعانيه الأسرى، خاصة بعد ارتفاع معدلات الأسرى المرضى ودخول عدد كبير منهم مرحلة الخطر الشديد ومماطلة إدارة السجون من تقديم العلاج اللازم لهم.

وفي نهاية الوقفة التقى وكيل الوزارة والأمين العام مدير الصليب الأحمر السيد إجناثيو كاساريس وتم تسليمه رسالة نصية تؤكد على أهمية متابعة أوضاع الأسرى المرضى بشكل عام والأسرى المصابين، وزيادة زيارات الأطباء التابعين للجنة والعمل على وقف نزيف معاناة الأسرى خاصة في ظل الإهمال المتعمد وتفشي وباء كورونا، والعمل الجاد والضغط على حكومة الاحتلال من اجل السماح لذوي أسرى غزة من زيارة أبنائهم .

  

117114996_1577821792395391_2048642459447244902_o وزارة الأسرى تحذر من خطورة تفشي وباء كورونا داخل سجون الاحتلال 117063224_1577820965728807_5661693127517780330_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟