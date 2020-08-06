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بلدية دير البلح تستقبل وفداً من الداخلية برئاسة أبونعيم

06 آب / أغسطس 2020 01:24

ديرالبلح- الرأي:

استقبل رئيس بلدية دير البلح الأستاذ ذياب الجرو وفدا من وزارة الداخلية الفلسطينية والأمن الوطني برئاسة وكيل الوزارة اللواء توفيق أبو نعيم.

وكان في استقبال الوفد كلا من رئيس البلدية ونائبه، وعددا من مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام، فيما رافق أبونعيم في زيارته كلا من قائد شرطة المحافظة العميد إياد سلمان، ومدير مركز شرطة ديرالبلح الرائد/سامي صباح.

وهنأ أبو نعيم والوفد المرافق الأستاذ ذياب الجرو رئاسة البلدية مؤخراً، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات الطيبة بين الاجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، وبين جميع البلديات وفي مقدمتها بلدية دير البلح باعتبارها إحدى البلديات الكبرى.

 بدوره رحب رئيس البلدية باللواء نعيم والوفد المرافق له، وشكرهم على الزيارة وعلى التهنئة، وبحث معهم عدة ملفات تتعلق بالمهام المشتركة بين البلدية والشرطة.

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