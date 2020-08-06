بلدية النصيرات والاقتصاد تنفذان حملة مركزية تستهدف المخابز

الوسطى- الرأي:

نفذ قسم الحرف والصناعات في بلدية النصيرات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، حملة مركزية على كافة المخابز العاملة في نفوذ النصيرات.

وشملت الحملة 15 مخبزاً (آلي، بلدي، طابون، وصاج) لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة والالتزام بالشروط الصحية والنظافة العامة.

وأوضح رئيس قسم الحرف والصناعات أ. مصباح صيدم، أنه تم التأكيد على أصحاب المخابز بضرورة البدء واستكمال إجراءات الأمن والسلامة والشروط الصحية، منوها إلى أنه تم منحهم مهلة لبداية الأسبوع المقبل للالتزام بالإجراءات المطلوبة.

وأكد على أنه سيتم مخالفة وإغلاق المخابز غير الملتزمة بالإجراءات المطلوبة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، موجها الشكر لأصحاب المخابز الملتزمين بكافة الشروط المطلوبة، داعيا السكان للتعاون مع بلدية النصيرات والإبلاغ عن أية مخالفات قد تقوم بها بعض المخابز.

يشار إلى أنه شارك في الحملة كلا من رئيس قسم الصناعات الغذائية بوزارة الاقتصاد د. محمود السيقلي, ورئيس قسم الحرف والصناعات في بلدية النصيرات أ. مصباح صيدم، ومفتشي قسم الحرف.