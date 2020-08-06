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التدخل وحفظ النظام بغزة تُنفذ 2378 مهمة خلال يوليو

06 آب / أغسطس 2020 01:55

غزة- الرأي:

نفذَّت قوات التدخل وحفظ النظام في محافظات قطاع غزة 2378 مهمة، خلال شهر تموز/ يوليو المنصرم، شملت تنفيذ مهام متنوعة في حفظ أمن المواطنين والسكينة العامة.

وأوضح تقرير صادر عن قوات التدخل أن المهام التي نفذتها شملت تنفيذ 152 مهمة مشتركة مع الإدارات المتخصصة في جهاز الشرطة و712 مهمة تأمين مراكز الحجر الصحي في المحافظات.

وبيَّن التقرير أن قوات التدخل نفذت 691 مهمة انتشار على الحواجز الثابتة والمتحركة، بالإضافة لتأمين 333 أماكن متفرقة وحفظ أمن مواطنين وممتلكات عامة وخاصة.

وعلى صعيد ضبط الحالة الميدانية، نفذت قوات التدخل 15 مهمة تأمين لجان الثانوية العامة وسيارات توزيع الامتحانات بالإضافة إلى تنفيذ 108 مهمة تأمين نقل نزلاء، وتنفيذ 192 مهمة تدخل لحل مشاجرات عائلية، كما نفذت 20 مهمة تأمين مسيرات ومهرجانات، و32 مهمة تأمين معابر وبنوك وبريد ونقل أموال ، ومهمة تأمين وفود وشخصية و11 مهمة تأمين مباريات، كما نظمت 89 زيارة علاقات عامة.

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