الزكاة بالأوقاف تختتم مشروع فرحة عيد لكسوة الأطفال

غزة- الرأي

اختتمت الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، العمل بتنفيذ مشروع فرحة عيد، والذي استهدف أكثر من ( 1800) طفل من قطاع غزة، بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية.

وأكد مدير عام الزكاة أسامة اسليم أن مشروع فرحة عيد يُعد مقدمة لباقة من المشاريع الخيرية التي ستقدمها الإدارة العامة للزكاة ، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تقديم كافة أشكال المساعدات لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد اسليم أن هذا المشروع جاء للمساهمة في التخفيف عن هذه الأسر خاصة فيما يتعلق بالمصاريف الحياتية, مقدمًا شكره وتقديره لمجموعة عطاء التطوعية على جهودها المباركة في التخفيف عن كاهل أبناء شعبنا الفلسطيني.

وسادت أجواء من الفرح لدى الأسر المستفيدة من المشروع في ظل المعاناة والظروف الصعبة التي تحيط بقطاع غزة.