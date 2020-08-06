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"الأشغال" وبلدية غزة تبحثان تنفيذ مشاريع جديدة بالمدينة

06 آب / أغسطس 2020 03:23

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غزة – الرأي:

بحث رئيس بلدية غزة يحيى السراج مع وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان سبل تنفيذ مشاريع جديدة لتطوير شوارع وميادين في المدينة، ضمن الجهود التي تبذلها البلدية بهدف تطوير البنية التحتية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بالمقر الرئيس بميدان فلسطين، حضره إلى جانب رئيس البلدية، نائبه أحمد أبو راس، فيما حضر إلى جانب الوكيل سرحان، نسيلاء أبو وردة من الأشغال.

وناقش الطرفان سبل تنفيذ مشروع لتطوير ميادين في المدينة، وشارع الحرية جنوب المدينة وشارع الكرامة شرقها، واستكمال مشروع تطوير شارع المنصورة بحي الشجاعية.

وأكد رئيس البلدية أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق مع وزارة الأشغال في تنفيذ مشاريع تطويرية في المدينة، وتعزيز الجهود المشتركة بين البلدية والوزارة في وضع تصورات للمشاريع الجديدة.

بدوره؛ شكر الوكيل سرحان بلدية غزة على جهودها في تطوير المدينة وتنفيذ مشروع لواجهة البحرية، والخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، مؤكداً أهمية التعاون مع بلدية غزة لتنفيذ المشاريع التطويرية في المدينة.

واتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق في المرحلة المقبلة لتنفيذ المشاريع وتحقيق الرؤية المشتركة في تطوير المدينة والنهوض بها.

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