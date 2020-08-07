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أخبار » الرياضة و الملاعب

يوفنتوس يستضيف ليون بحثا عن التأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

07 آب / أغسطس 2020 06:52

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يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالى، نظيره أولمبيك ليون الفرنسى، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "يوفنتوس آرينا" فى مدينة تورينو، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا التى تعود مبارياتها من جديد بعد توقف دام نحو 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت مواجهة الذهاب التى أقيمت فى مدينة ليون يوم 26 فبراير الماضى، قد انتهت بفوز الفريق الفرنسى بهدف دون رد، سجله اللاعب لوكاس توزارت فى الشوط الأول.

ولا شك أن عدم تأهل يوفنتوس لدور الثمانية من دورى أبطال أوروبا، سيكون بنسبة كبيرة نهاية مشوار المدير الفنى ماوريسيو سارى مع اليوفى، خاصة فى ظل الانتقادات الكبيرة التى تعرض لها المدرب هذا الموسم، بسبب خسارة لقبى كأس إيطاليا والسوبر الإيطالى، بالإضافة إلى التتويج بلقب الكالتشيو بشق الأنفس بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان الوصيف، بعد أن كان اليوفى يحسم اللقب قبل نهاية المسابقة بعدة أسابيع فى المواسم السابقة.

وسيواجه الفائز من مواجهة اليوم فى دور الثمانية مع المتأهل من مواجهة مانشستر سيتى الإنجليزى وريال مدريد الإسبانى، والتى تقام على ملعب "الاتحاد" فى نفس التوقيت، بعد أن فاز السيتيزنز ذهابا بهدفين مقابل هدف.

وتحوم الشكوك حول مشاركة الأرجنتينى باولو ديبلا مع يوفنتوس فى موقعة الليلة للإصابة، فيما سيكون النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو جاهزرا للمشاركة بعد أن أراحه المدرب ماوريسيو سارى من خوض مواجهة روما السبت الماضى فى ختام الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

وأسند الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، مهمة إدارة قمة الليلة إلى الحكم الألمانى فيليكس تسافير.

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