الملكى يتسلح بسجل مثالى خارج ملعبه فى ثمن النهائى

يتسلح فريق ريال مدريد الإسبانى، بسجل مثالى خال من الهزائم خارج ملعبه في الدور ثمن النهائي لمسابقة دورى أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة، وذلك خلال المواجهة الصعبة التي يخوضها أمام مانشستر سيتى الإنجليزى، فى إياب دور الـ 16 لمسابقة تشامبيونزليج، على ملعب "الاتحاد"، مساء اليوم الجمعة.

ذكر الموقع الرسمي لنادى ريال مدريد، أن الفريق الملكى نجح في تحقيق سبعة انتصارات متتالية خارج ملعبه في ثمن نهائي دورى أبطال أوروبا بين عامي 2013 و2019، حيث سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط.

وحقق ريال مدريد الفوز خلال هذه الفترة على كل من: مانشستر يونايتد (1-2)، شالكه (0-2 و1-6)، روما (0-2)، نابولي (1-3)، باريس سان جيرمان (1-2) وأياكس (1-2).

أضاف الموقع أن ريال مدريد حافظ على سجله خاليا من الهزائم خارج ملعبه في دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا منذ الهزيمة الأخيرة في موسم 2009-2010.

وكان فريق ريال مدريد قد خسر 1-2 ضد مانشستر سيتي فى ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويحتاج فريق ريال مدريد الفوز بهدفين نظيفين على مانشستر سيتي من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائى من تشامبيونزليج.

وكان على رأس بعثة ريال مدريد المتجهة إلى إنجلترا فلورنتينو بيريز رئيس الملكى لمؤازرة الفريق فى المباراة المرتقبة ضد مانشستر سيتي