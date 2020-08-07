مدرب بايرن ميونخ: لا يمكن الاستهانة بتشيلسي رغم ثلاثية الذهاب



أكد هانز فليك، المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ، على جاهزية وتركيز فريقه لخوض مواجهة تشيلسي الإنجليزي، فى إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا، مساء غدا السبت، على ملعب "أليانز أرينا"، على الرغم من الفوز فى لقاء الذهاب، الذى أقيم فى شهر فبراير الماضى، فى لندن، بثلاثية نظيفة.



وتعود منافسات بطولة دورى أبطال أوروبا، مساء الجمعة، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، بمواجهتى مانشستر سيتي الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، يستضيف ليون الفرنسي.



وقال فليك فى تصريحات لشبكة "سبورت 1" الألمانية،:"نحن نركز تمامًا على مواجهة تشيلسى ولا أحد منا يتحدث عن لشبونة، نحن نعلم أن مباراة الذهاب تمنحنا ميزة جيدة، لكن مباراة الإياب يجب أن تُلعب أولاً، تشيلسى كان له إيقاع على مدار الأسابيع القليلة الماضية التى نفتقر إليها".



وأضاف قائلا :"فريقى لن يقلل من شأن تشيلسى، للوصول إلى الدور ربع النهائى، نحتاج إلى الثقة فى قوتنا، نريد الفوز بالمباراة."



وواصل مدرب البايرن قائلا :"لدينا مباراة الذهاب ضد تشيلسى الآن، قرأت أيضًا أننا أحد المرشحين، ولكن عندما تبدأ هذه البطولة، سيكون هناك العديد من الفرق بجودة هائلة لدرجة أنهم سيعتمدون على هذا اليوم".



وحول ما سيشعر به حال الفوز بدورى الابطال قال :"أنا لا أفكر فى ذلك، هدفنا هو لعب هذه البطولة بأكبر قدر ممكن من النجاح إذا وصلنا إلى هناك، من السابق لأوانه إضاعة الأفكار حول كيفية الاحتفال باللقب المحتمل الآن".



واختتم قائلا :"نريد أن نلعب كرة قدم جذابة، الشيء الأكثر أهمية هو أننا نرى أنفسنا كفريق والجميع يعرف ما يتعين عليهم القيام به، كل لاعب يجب أن يشارك ويكون قادرًا على الاعتماد على زميله في الملعب، هذا مهم للغاية بالنسبة لنا ".