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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

الفرق بين الوضع العادى والداكن فى استهلاك بطارية الموبايل

07 آب / أغسطس 2020 07:21

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من المعروف أن الوضع الداكن يحسن عمر بطارية الهواتف الذكية خاصة تلك التى تستخدم شاشات Oled، حيث إن هذه الشاشات لا تحتاج إلى طاقة من أجل إضاءة اللون الأسود المنتشر في الوضع الداكن، وقد كشفت العديد من الأبحاث والشركات بما في ذلك جوجل عن أهمية الوضع الداكن أو المظلم لعمر البطارية، حيث قارنت بين تأثير الوضع العادي والوضع المظلم على البطارية والتى نعرضها كما يلى:

الهواتف التى تمتلك شاشات Oled

يحسن الوضع المظلم من عمر بطارية الهواتف التي تستخدم شاشة Oled بحكم أن هذه الشاشات لا تحتاج إلى طاقة من أجل إضاءة اللون الأسود المنتشر في الوضع الداكن، حيث وجد أن استهلاك أكثر من 300 مللي أمبير في أقصى سطوع للوضع العادي على هواتف بكسل الأصلية يقابله استهلاك أقل من 70 مللي أمبير في أقصى سطوع للوضع الداكن، لكن تختلف النتيجة باختلاف اللون الأكثر انتشارا بالواجهة حيث أفضل الألوان بعد الأسود هو الأزرق ثم الأخضر ثم الأحمر ثم الأبيض العادي.

الهواتف التى تمتلك شاشات LCD

فى هذه الهواتف لا يوجد فرق بين الوضع الداكن والوضع العادي، حيث عرضت جوجل رسم يقارن بين هاتف بكسل الذي يستخدم شاشة أوليد وآيفون 7 الذي يستخدم شاشة LCD ليوضح أن بكسل نجح في ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 63% بالوضع الداكن على أقصى سطوع مقارنة بالوضع العادي في حين يُبقي آيفون 7 على نفس معدل الاستهلاك.

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