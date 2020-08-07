تعليم الشمال يناقش مع مدراء المدارس جملة من القضايا الإدارية والتربوية

غزة-الرأي

ناقش مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرز الله، الخميس، مع مدراء ومديرات مدارس المديرية، جملة من القضايا الإدارية والتربوية، وذلك ضمن الاستعدادات التي تجريها المديرية لبدء العام الدراسي الجديد 2020/2021، المرتقب السبت المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أ. حرز الله مع مدراء المدارس، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإدارات أ. معين أبو جاسر. ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل.

وفي بداية الاجتماع، رحب أ. حرز الله بالحضور كافة، مثمناً جهودهم الكبيرة في إنجاح العملية التعليمية، بالرغم من قلة الإمكانات وصعوبة الظروف التي يمرون بها.

وناقش أ. حرز الله مع الحضور، العديد من القضايا الإدارية، من بينها تنقلات الطلبة بين المدارس، مؤكداً على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار منطقة سكن الطلبة عند إجراء أي عملية نقل، وذلك مراعاة للطلبة، متطرقا إلى الإجراءات المتعلقة بنقل المعلمين، مشددا على الالتزام بمعايير الكفاءة والحاجة وخدمة الطلبة عند القيام بأية عملية نقل.

ولفت أ. حرز الله، إلى أن مكتبه سيكون مفتوحاً أمام الجميع للتباحث في أي قضية من شأنها خدمة العملية التعليمية، وأنه لن يدّخر جهدا في سبيل النهوض بالواقع التعليمي وتحسين مستويات التحصيل الدراسي لدى الطلبة.

من جانبه، أشار أ. صالحة لبعض الجوانب الإدارية التي من شأنها تطوير الإدارة المدرسية، وأوضح آليات الاتصال والتواصل مع المديرية وأقسامها المختلفة، مؤكداً أن ترفيع المعلمين من المراحل الدنيا إلى المراحل العليا يتم استناداً إلى معيار الكفاءة.

بدوره، تطرق أ. شهاب إلى جملة من التعليمات الفنية الخاصة بامتحانات الاكمال والمنازل المزمع إجراؤها مطلع الأسبوع المقبل.

من ناحيته، تحدث أ. عوكل حول موضوع العودة الآمنة للتعليم في ظل استمرار انتشار جائحة "كورونا"، مؤكداً على ضرورة الالتزام بجملة من الإجراءات الواجب اتخاذها في المدارس للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة.

وفي ختام الاجتماع الذي شهد مداخلات تربوية وإدارية مهمة من قبل الجميع، قدّم مدراء ومديرات المدارس التهاني والتبريكات لمدير التعليم أ. حرز الله، بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنين له مزيداً من النجاحات.