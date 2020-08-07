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مصرع شابين غرقًا قبالة سواحل رفح

07 آب / أغسطس 2020 09:51

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لقي شابين من عائلة واحدة، صباح اليوم الجمعة، مصرعيهما، جراء تعرضهما للغرق قبالة سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصدر محلي، فإن الشابين هما فادي، و وسام الكرد، وهما أبناء عم.

وتم نقل جثامين الشابين إلى مستشفى أبو يوسف النجار جثة هامدة.

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