مصرع شابين غرقًا قبالة سواحل رفح

لقي شابين من عائلة واحدة، صباح اليوم الجمعة، مصرعيهما، جراء تعرضهما للغرق قبالة سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصدر محلي، فإن الشابين هما فادي، و وسام الكرد، وهما أبناء عم.

وتم نقل جثامين الشابين إلى مستشفى أبو يوسف النجار جثة هامدة.