بلدية غزة والاشغال تبحثان سبل تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة بالمدينة

غزة-الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان سبل تنفيذ مشاريع جديدة لتطوير شوارع وميادين في المدينة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها البلدية بهدف تطوير البنية التحتية في المدينة .

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بالمقر الرئيس بميدان فلسطين بحضور ، نائب رئيس البلدية م. أحمد أبو راس، والمهندسة نسيلاء أبو وردة من وزارة الأشغال .

وناقش الطرفان سبل تنفيذ مشروع لتطوير ميادين في المدينة، وشارع الحرية جنوب المدينة، وشارع الكرامة شرق المدينة، واستكمال مشروع تطوير شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق المدينة.

بدوره، أكد رئيس البلدية أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق مع وزارة الأشغال في تنفيذ مشاريع تطويرية في المدينة، وتعزيز الجهود المشتركة بين البلدية والوزارة في وضع تصورات للمشاريع الجديدة .

من جهته ،شكر الوكيل سرحان بلدية غزة على جهودها في تطوير المدينة، والخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، مؤكداً أهمية التعاون مع بلدية غزة لتنفيذ المشاريع التطويرية في المدينة .

واتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق في المرحلة المقبلة لتنفيذ المشاريع وتحقيق الرؤية المشتركة في تطوير المدينة والنهوض بها .