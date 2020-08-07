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الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من طولكرم وبيت لحم

07 آب / أغسطس 2020 10:31

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 اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، شابا من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر أبو الرب بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم ، شابين من بيت لحم

وأفادت مصادر أمنية :" بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عطية صبح (23 عاما) من منطقة جبل هندازة شرقا، وحمزة بلال الدبس (20 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر، ان مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال أثناء اقتحام مخيم الدهيشة، حيث أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز والصوت.

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