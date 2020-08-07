النيابة والاقتصاد والزراعة يؤكدون على ضرورة حماية وتنظيم قطاع تجارة وتربية الدواجن

غزة-الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني د.رشدي وادي، ووكيل وزارة الزراعة د.إبراهيم القدرة، على أهمية قطاع تجارة وتربية الدواجن كأحد مصادر السلع الغذائية الرئيسة في قطاع غزة، وضرورة تنظيم هذا القطاع والحفاظ عليه وعلى أطراف العلاقة به، وذلك من خلال اسناد المربين اصحاب المزارع، والحفاظ على تجارة الاعلاف والبيض، ووصول السلعة للمواطن بسعر مناسب طوال اشهر العام .

وأكد وكيل وزارة الزراعة د. أبراهيم القدرة على حرص الوزارة على مراقبة استيراد الاعلاف وبيض الفقاسات للحفاظ على جودة المنتج، داعيا التجار إلى استيراد الكميات المناسبة من البيض حسب تعليمات الوزارة، للحفاظ على سوق الدواجن، مشيرا الى ان الوزارة تقوم بحملات رقابية دورية على الفقاسات للتأكد من سلامة المنتج، وموضحا أن وزارة الزراعة تعمل على تظيم مهنة تربية الدواجن وفق شروط تضمن سلامة وجودة المنتج ووضعت خطة محكمة لضبط السلامة والجودة، ووصول المنتج للمواطن بأسعار مناسبة.

ومن جهته أكد وكيل وزارة الاقتصاد د. رشدي وادي على حرص وزارة الاقتصاد على دعم المنتج الوطني المحلي، ودعم وزارته لإجراءات وزارة الزراعة ضمن خطتها لتنظيم مهنة مربي الدواجن، وضبط استيراد الاعلاف وبيض الفقاسات وفقا لسياسات الوزارة.