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أخبار » الرياضة و الملاعب

لامبارد يهز شباك بايرن ميونخ بهدف خرافى فى دورى الأبطال

08 آب / أغسطس 2020 08:43

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

أحرز النجم الإنجليزى فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي الحالي، هدفا ساحرا لا ينسى في الفترة التي ارتدى فيها قميص البلوز أمام بايرن ميونخ الألماني في مسابقة دورى أبطال أوروبا.

واستلم لامبارد الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رائعة من النجم الفرنسي كلود ماكيليلي في الدقيقة 70 من زمن المباراة قبل أن يسددها بيسراه في شباك الحارس المخضرم أوليفر كان، وهو الهدف الثالث للبلوز في المباراة.

وسجل لامبارد الهدفين الثانى والثالث في اللقاء ليساهم فى فوز تشيلسى على بايرن ميونخ، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما يوم 6 أبريل من عام 2005، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليج".

وبجانب ثنائية لامبارد، أحرز هدفى تشيلسى كول وديديه دروجبا فيما جاءت ثنائية العملاق البافارى عن طريق باستيان شفاينشتايجر، ومايكل بالاك عن طريق ركلة جزاء.

يذكر أنه من المقرر أن يلتقى تشيلسي الإنجليزى مع مضيفه بايرن ميونخ الألمانى، في المواجهة الحاسمة المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم السبت، على ملعب "إليانز آرينا"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا.

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