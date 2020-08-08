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رئيس اليوفى يؤكد بقاء رونالدو وسارى فى الموسم المقبل

08 آب / أغسطس 2020 08:46

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أكد أندريا آنييلى، رئيس يوفنتوس الإيطالى، على بقاء الثنائى، النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، والمدير الفنى ماوريسو سارى مع اليوفى فى الموسم المقبل، وذلك عقب وداع فريق السيدة العجوز، لدورى أبطال أوروبا من دور الـ 16 على يد ليون الفرنسى.

وودع يوفنتوس دورى الأبطال من دور الـ16، على الرغم من فوزه على ليون الفرنسي، 2 – 1، فى لقاء الإياب، مساء الجمعة، لسابق خسارته ذهابا، بنتيجة 1 – 0.

وقال آنييلى، فى تصريحات عقب مباراة ليون،:"الخروج من دورى أبطال أوروبا، بمثابة خيبة أمل كبيرة لنا، سنأخذ الأيام القليلة القادمة، من أجل تقييم وتحديد خطة الفريق في الموسم المقبل". 

وعن إمكانية رحيل رونالدو، لباريس سان جيرمان، قال رئيس اليوفى:"سيبقى معنا، انا متأكد من أنه سيلعب مع يوفنتوس فى الموسم المقبل أيضاً، يمكنني أن أؤكد لكم أن رونالدو يظل أحد أعمدة يوفنتوس". 

وفى سؤال حول بقاء المدير الفنى ماورسيسو سارى مع يوفنتوس قال :"سوف يستمر مع اليوفى الموسم القادم، سنضع كل شيء على الطاولة مع الادارة وسنعمل التقييمات لهذا الموسم لقد حققنا هدف من أصل هدفين هذا الموسم".

ويواجه ليون الفرنسي، نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذى تخطى ريال مدريد، فى ربع النهائي، يوم السبت 15 أغسطس الجارى، فى مدينة لشبونه البرتغالية.

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