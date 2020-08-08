زيدان: لسنا سعداء ولكن فخورين بما حققناه هذا الموسم

أكد الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، على شعوره بالفخر لما حققه الفريق الملكى هذا الموسم، رغم وداع دورى أبطال أوروبا من دور الـ 16 بالخسارة أمام مانشستر سيتى الإنجليزى.

وتحدث زيدان عقب الخسارة أمام السيتى قائلا: "لا يمكننا أن نكون سعداء، ولكن علينا أن نفتخر بما فعلناه هذا الموسم، لقد خسرنا مباراتين أمام منافس جيد وعلينا قبول ذلك، أُتيحت لنا فرصًا ولكننا أضعناها، هذه كرة القدم، 95% مما فعلناه هذا الموسم كان ممتازًا".

وتابع قائلا عن سبب عدم مشاركة فينيسيوس فى اللقاء: "فينيسيوس لم يلعب وقد لعب مكانه لاعبٌ آخر، أنا المدرب وأجريت التبديلات التى فكرت بها، هذا كل شيء".

وتابع قائلا: "يجب علينا الفخر بالفريق، فما قدمناه هذا الموسم كان رائعًا، اليوم أردنا الفوز ولكننا أضعناها، وعندما نقدم كل شيء فيى الملعب هذا هو المهم".

وواصل قائلا: "هازارد بخير، لقد لعب مباراته ويمكن للجميع التعليق، لكنه بدنيًّا كان بخير وبدون أى انزعاجات". واختتم: "أنا هنا مدربًا لريال مدريد إلى حين حدوث بعض الأمور، ولكنني هنا لمباريات الإقصائية عبارة عن مباراتين، لقد كان بإمكاننا تغيير نتيجة الذهاب، وأُتيحت لنا الفرصة بعد تسجيل هدف التعادل، نحن لن نبحث عن الأعذار، ويجب أن نهنّئ المنافس لتأهلهم، ولاعبينا على ما قدموه طوال الموسم".

وودع أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان، مسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مسيرته كمدرب، وذلك بعد أن كرر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الفوز على ضيفه ريال مدريد الإسبانى بنتيجة 2-1.

وكان فريق ريال مدريد قد خسر 1-2 ضد مانشستر سيتي فى ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ليقوز السيتي بذلك بنتيجة 4-2 بمجموع المباراتين ويتأهل للدور ربع النهائي.

ويلتقي مانشستر سيتي نظيره أولمبيك ليون الذى تأهل على حساب يوفنتوس في المباراة التي تقام في نفس التوقيت، حيث تقام مباراة ربع النهائي يوم 15 أغسطس الجاري.