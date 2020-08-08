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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

أبل تطرح الإصدار التجريبى العام من نظام macOS Big Sur.. اعرف كيفية التثبيت

08 آب / أغسطس 2020 08:49

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إذا كنت حريصًا على الحصول على تحديث macOS الكبير القادم دون الحاجة إلى تشغيل نسخة المطورين، فإن أبل أطلقت مؤخرا الإصدار التجريبى العام من macOS Big Sur هو الآن متاح للتحميل مباشرة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد أعادت شركة أبل تصميم العديد من جوانب نظام التشغيل هذه المرة، ووصفت Big Sur بأنها أكبر ترقية منذ أن قدمت نظام Mac OS X، حيث سيتمكن المستخدمين من تجربة تحديثات مهمة لأمثال الرسائل والخرائط وSafari.

ويتضمن الأخير خيارات تسجيل الدخول البيومترية لتسجيل الدخول إلى موقع الويب، إلى جانب دعم 4K HDR لتشغيل Netflix، كما قامت شركة أبل بإصلاح مركز الإشعارات بدعم أدوات أكثر قابلية للتخصيص، بينما يأخذ مركز التحكم ذو المظهر الجديد تلميحاته من iOS.

كيفية تثبيت الإصدار التجريبى العام من macOS Big Sur:

- توجه إلى Apple’s beta software portal.

- إذا لم تثبت من قَبل أى إصدار تجريبى عام، فستحتاج إلى الاشتراك للوصول إلى تلك الصفحة باستخدام معرّف آبل الخاص بك. ثم يمكنك المتابعة عن طريق النقر فوق "تسجيل أجهزتك" فى أعلى الزاوية اليمنى من صفحة الويب.

- انقر على "macOS"، الخيار الأوسط فى الصفحة.

- مرر للأسفل حتى تجد زرًا يقول: "تنزيل أداة macOS Public Beta Access Utility"، وإذا لم تكن قد سجلت جهاز الماك بعدُ فى البرنامج التجريبى، فانقر عليه لتنزيل ملف "DMG"، الذى سيقوم بتسجيل جهازك، أما إذا كنت قد قمت بتسجيل جهازك، فيمكنك تخطى هذه الخطوة.

- عند تشغيل المثبت، ستتم مطالبتك بعمل نسخة احتياطية إذا لم يكتشف نسخة احتياطية من "Time Machine". ويُنصح هنا بعمل نسخة احتياطية إذا كنت تقوم بالتثبيت على جهاز تعتمد عليه بشدة.

- توجه إلى "تحديث البرنامج" من خلال تفضيلات النظام "إذا لم يتم فتحه تلقائيًا"؛ لتثبيت الإصدار التجريبى من macOS Big Sur، وقد لا يكون الإصدار متاحًا لك على الفور، لكن ستتلقى إشعارًا بمجرد وصوله.

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