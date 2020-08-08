مدير شرطة المرور يتفقد خطة انتشار تأمين إفتتاح العام الدراسي

غزة-الرأي

تفقد مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة العميد علي النادي وعدد من مدراء الدوائر خطة إنتشار تأمين إفتتاح العام الدراسي، حيث انتشرت شرطة المرور والنجدة منذ الصباح الباكر لتسهيل الحركة المرورية أمام المدارس بكافة محافظات غزة ، تطبيقا لأمر عمليات تأمين إفتتاح العام الدراسي الجديد 2020_2021م..

وأكد النادي على ان الشرطة أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد في محافظات غزة ، قبيل بدء ذهاب الطلبة الى مدراسهم ، وتم وضع خطط مرورية تضمن سلامة طلابنا الأعزاء والحد من حوادث السير.

وبين أن دائرة المعهد والإرشاد المروري سيكون لها دور مهم خلال الإنتشار وسيتركز عملهم على توعية الطلاب كيفية قطع الطريق والدخول والخروج الآمن من وإلى المدرسة بسلام وآمان متمنيا أن يكون هذا العام الدراسي عاما ملؤه التفوق والتميز ، وأن يكون خاليا من حوادث السير.