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الصحة تنظم ورشة عمل للتحضير للخطة التشغيلية للوزارة لعام 2021

08 آب / أغسطس 2020 11:24

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غزة-الرأي

نظمت وحدة التخطيط ورسم السياسات بوزارة الصحة ورشة عمل للتحضير لإعداد الخطة التشغيلية للوزارة للعام 2021 ومناقشة بعض الملاحظات المتعلقة بخطة العام الحالي 2020 مع منسقي الادارات والوحدات في الوزارة .

وقد قامت د.هالة عياش رئيس قسم الخطة الصحية بوحدة التخطيط ورسم السياسات بعرض تقديمي تخلله اطلاع المنسقين على الغايات والأهداف الخاصة بالخطة الاستراتيجية للقطاع الصحي للسنوات الخمس المقبلة ( 2021_2025 ) والتي ستنبثق عنها الخطة التشغيلية للوزارة، والمتمثلة في الغايات الستة للخطة والتي تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية الشاملة بمستوياتها الأولية والثانوية والثالثية وذات جودة.

كما تطرقت عياش الى الغاية الثانية التي تتضمن تعزيز منظومة الطوارئ، والغاية الثالثة التي تعنى بتعزيز إدارة الموارد البشرية، والثالثة التي تعنى بتعزيز الحوكمة في إدارة النظام الصحي، والرابعة التي تعمل على رفع كفاءة وفاعلية إدارة الموارد المالية، والسادسة التي تتمثل في تعزيز الشراكة والتكامل مع مختلف الشركاء.

الى جانب ذلك استعرضت  الجدول الزمني المعتمد لإعداد الخطة التشغيلة 2021 مؤكدة على ضرورة التزام الادارات والوحدات بالجدول لضمان تنفيذ كافة اجراءات اعتماد الخطة على البرنامج المحوسب في الوقت المحدد ، كما تم خلال الورشة مناقشة المعيقات والتحديات التي واجهت الخطة التشغيلية 2020 .

وفي نهاية الورشة أكدت د. هالة عياش على ضرورة تكثيف الجهود لتجاوز المعيقات التي واجهتها خطة 2020، وكذلك ضرورة التنسيق بين الادارات في البرامج المشتركة، وشكرت كافة منسقي الإدارات على جهودهم وحضورهم للورشة.

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