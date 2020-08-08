المصري: يشيد بجهود الطواقم الطبية بالعناية المركزة بمستشفى الدرة

غزة-الرأي

أشاد د. زياد المصري رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى الشهيد محمد للأطفال بجهود العاملين فى القسم والذين اثبتوا رغم قلة الامكانيات وتوقف التحويلات للخارج تميزهم في الثلاث شهور الأخيرة في التعامل مع الحالات النوعية والاصرار علي الوصول للتشخيص النهائي والصحيح رغم كل الظروف المعيقة للعمل وذلك نتيجة جو العمل المميز والتعاون التام مع المستشفيات الأخرى والتخصصات المختلفة

وذكر المصري حالتي تضيق الجهاز التنفسي تمثلت بحالة (ت.د) والتى دخلت في وضع تنفسي صعب مما فتح سرير عمليات كامل داخل قسم العناية المركزة بمستشفى الدرة وعمل فتحة تنفس عاجلة Urgent Tracheostomy (فتحة تنفس عاجلة) وعمل كافة الإجراءات داخل القسم لحين خروجها سالمة بعد الترتيبات اللازمة والتدريب علي التعامل مع الحالة في المنزل عبر الأجهزة وأنابيب التشفيط.

أما عن حالة (إ.س) حيث أوضح الدكتور المصري أنه وبعد الفحص الطبي والتشخيص الدقيق للحالة تبين وجود تضيق شديد في الحنجرة Sever Subglottic Stenosis ، وعليه تم عمل فتحة تنفس عاجلة بالتعاون مع الدكتور أحمد الجدبة قسم( E.N.T) بمجمع الشفاء الطبي، واستقبال الحالة بشكل عاجل في قسم العناية المركزة لدينا وقد تم التعامل معها بنفس الطريقة السابقة وتجهيز كافة مستلزمات رعاية الحالة ، كما تم التوضيح للأهل أن المريض بحاجة الي جلسات ليزر لتوسيع التضيق وذلك بعد استنفاذ العمل الجراحي ، وعليه يتضح أهمية التشخيص الدقيق للحالات من قبل الأطباء بقسم العناية المركزة بمستشفى الدرة وأن ألية التعامل مع الحالات بخطة علاجية شمولية تستمر الي ما بعد الرعاية داخل قسم العناية إلي المتابعة المنزلية.

في حين أدخلت حالة المريض (م.أ.ع) المذكور لقسم العناية المركزة نتيجة تدهور في الجهاز التنفسي والوضع العام حيث لوحظ أنه يعاني من التهاب رئوي لم يستجب للعلاجات المتبعة وبعد عمل منظار للرئة ودراسة كاملة للجهاز الدوري وفحص الارتجاع ونسبة المناعة وكان هناك خطة لعمل (C.T) للرئتين فتبين خلال فترة وجيزة أن الطفل يعاني من نقص مناعي حاد في الأجسام المضادة ( Low IgA، Low IgE) وبالتالي تم التوصل لسبب عدم استجابته للعلاجات والمضادات الحيوية المعتادة.

اما عن الحالة الاخيرة فكانت حالة (ت.ب) طفلة تعاني من حالة تورم في الجسم واستسقاء نتيجة نقص في نسبة بروتينات الجسم وخصوصاً Albumin وقد لوحظ خلال فترة مكوثها في العناية المركزة أنها تعاني من اسهال مستمر لم يتأثر بإعطاء الحليب الخاص أو عدمه ، وعليه و في غضون 24 ساعة تم عمل التحاليل اللازمة والممكنة في القطاع منها: – تحليل بول عادي – نسبة البروتين في البول – نسبة كالوبروتين في الاخراج – نسبة الحموضة في الاخراج – نسبة المواد الأيضية في البول Amino Acids in Urine – Reducing Substances in Urine وتبين من خلال التحاليل بأن هناك ارتفاع في نسبة فقدان البروتين مع البراز Protein losing entropathy ، وتم التواصل مع م. الرنتيسي قسم الجهاز الهضمي الذي أشاد بدقة العمل والتشخيص للمريضة وبعد أيام تواصلنا معهم وأفادوا بدقة العلاج وأنهم بدأوا بتقليل جرعات prednisone وأن المريضة في وضع جيد.

. ومما سبق لوحظ وبشهادة الأقسام التخصيصية بالمستشفيات الأخرى أن المستوي العملي والعلمي لدي م. الدرة نتيجة المتابعة الحثيثة والنقاش الجماعي قد وصل بنتائج رائعة انعكست علي الحالة الصحية للمرضى وتحسنهم.

كما أشاد مدير المستشفى د. ماجد محمد حمادة بجهود العاملين في المستشفى وخاصة قسم العناية المركزة معتبراً أن قسم العناية المركزة بمثابة صمام امان للمستشفى والمستشفيات المحيطة.